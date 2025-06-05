Diyarbakır'daki 13 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Yangın Korkuttu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri duruma anında müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla tahliye edilmesi dikkati çekti.

Dumandan Etkilenenler Hastaneye Kaldırıldı

Yangında, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi dumandan etkilenerek kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınsa da, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı.