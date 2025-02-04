Diyarbakır'daki Tarihi Yapıların Restorasyonu Sürüyor

Diyarbakır'daki Tarihi Yapıların Yeniden Hayata Dönmesi İçin Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler, Diyarbakır'daki tarihi yapıların büyük oranda zarar görmesine neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mülkiyetinde bulunan bu eserlerin restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir'in Açıklamaları

Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, merkez Sur ilçesinde yürütülen Parlı Safa Camisi restorasyonunu incelemek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, deprem sonrası Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de toplam 184 yapı için hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Restore Edilen ve Güçlendirilen Yapılar

Diyarbakır'daki 12 vakıf eserinde hafif, orta ve ağır hasar tespit eden Demir, uzman akademisyenlerden oluşan bir Bilim Kurulu ile çalışmalara başladıklarını belirtti: "Ali Paşa ve Çermik Hanbaşı camilerimizi de güçlendirme sürecine dahil ettik. 2004 yılında çalınan çinilerin de iadesini sağlayarak özgün yerlerine yerleştirdik."

Önemli Restorasyon Projeleri

Demir, Dört Ayaklı Minare ve Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi'nin restorasyonlarının tamamlandığını ve Fatih Paşa Camisi'nin ibadete açıldığını söyledi. Ayrıca, Melek Ahmet Paşa Camisi'nde yapılan incelemeler sonucunda eskiyen yapı uygulamaları nedeniyle ciddi yapısal problemlerinde çözümler geliştirildiğini vurguladı.

“Mimar Sinan'ın eseri olan Behrampaşa Camisi'nde önemli projeler gerçekleştirdik. Parlı Safa Camisi'nin minaresindeki ciddi hasarla ilgili olarak özel ankraj ve enjeksiyon yöntemleri kullanarak restorasyona devam ediyoruz.” diye ekledi.

Gelecek Hedefleri

Son olarak Demir, deprem sonrası kültürel miraslarından tüm izleri silmeyi ve bu yıl restorasyona aldıkları tüm yapılar için çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

“Yaklaşık 2,5 yıl içinde depremin tüm izlerini kültür varlıklarımızdan sileceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, hafif, orta ve ağır hasar gören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyeti ve korumasındaki eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Merkez Sur ilçesindeki Parlı Safa Camisi'nde de restorasyon çalışması sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, hafif, orta ve ağır hasar gören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyeti ve korumasındaki eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Merkez Sur ilçesindeki Parlı Safa Camisi'nde de restorasyon çalışması sürüyor.