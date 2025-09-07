Diyarbakır'dan Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek

Diyarbakır'da STK'lar Kayapınar'da bir araya gelerek Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:52
Kayapınar'da STK'ların ortak açıklaması

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen grup, sık sık tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Recep Doğru, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu saygıyla selamladıklarını belirtti. Doğru, filonun amacını ve önemini şöyle özetledi: 'İnsanlık onurunu yüklenen Küresel Sumud Filosu Gazze için yola çıkmıştır. Bu filo vicdanın, hakkın, cesaretin ve mazlumların safında yer almanın şerefine nail olmuştur.'

Doğru, ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce sivilin de yaralandığını hatırlattı ve 'Küresel Sumud Filosu Gazze'nin sesine ses, nefesine nefes olmaya çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

