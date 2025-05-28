Diyarbakır'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Birleşik Destek

Diyarbakır'da bulunan 53 sivil toplum kuruluşu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sürdürülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine güçlü bir destek açıklaması yaptı. Açıklama, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil tarafından okundu.

Yeşil, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararlarının toplumsal barışa katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, bu sürecin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, “40 yıllık acı dolu bir sayfanın kapanmasını sağlayacak bu kararın alınmasında emeği geçen herkese içten teşekkür ediyoruz,” dedi.

Yeşil, Türkiye’de kanlı bir dönemde evlatlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştığını ifade ederek, memleket topraklarında huzur ve kardeşliği tesis etmenin en büyük sorumluluk olduğunu vurguladı. Özellikle, çatışmaların sona ermesi ve barışın sağlanmasının hem sosyal huzura hem de ekonomik istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

“İktidar ile muhalefet partilerinin tamamına yakınının süreci sahiplenmesi, sağduyu ikliminin hakim olması açısından oldukça önemlidir,” diyen Yeşil, süreçle ilgili eleştirilere ise demokrasinin gereği olarak baktıklarını söyledi. Ancak, bazı kesimlerin süreci manipüle etmesini doğru bulmadığını da ekledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da geçmişteki olumsuzlukların en çok bölge ekonomisini etkilediğini aktardı. Kaya, sürece yönelik duyulan rahatsızlığı dile getirerek, hızlı güven artırıcı adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantıya, Tunceli TSO Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer gibi çeşitli bölge temsilcileri de katıldı.

Diyarbakır'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması yaptı. Düzenlenen basın toplantısında Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil (sol 3), basın metnini okudu.

Diyarbakır'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması yaptı. Düzenlenen basın toplantısında Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil (sol 3), basın metnini okudu.