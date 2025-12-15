Diyarbakır Dicle'de Lise Öğrencilerinden Kızılay ile Anlamlı Kış Yardımı

Okul Kızılay Kulübü ve İlçe Temsilciliği iş birliğiyle destek

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Kızılay Kulübü öğrencileri, Türk Kızılay Dicle İlçe Temsilciliği ile ortaklaşa düzenledikleri yardım etkinliğinde ihtiyaç sahibi ailelere destek sundu.

Gerçekleştirilen dağıtımda 50 aileye toplam 65 gıda kolisi ile birlikte 200 adet bot ve mont teslim edildi. Etkinlik, kış öncesi dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirmeyi hedefledi.

Yardım çalışmasına Türk Kızılay Dicle İlçe Başkanı Mehmet Hanefi Akalp ile okulun Kızılay Kulübü öğrencileri katıldı. Etkinlik, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle topluma katkı sağlamasının somut bir örneği olarak dikkat çekti.

