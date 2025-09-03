DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,07 -0,2%
ALTIN
4.705,13 -0,64%
BITCOIN
4.591.554,31 -0,13%

Diyarbakır Eğil'de Badem Hasadı: Makineleşme ve Sulama Desteği

Eğil'de düzenlenen badem hasadında makineleşme, kuraklığa dayanıklı üretim, arı işbirliği ve sulama ile finansman destekleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:12
Diyarbakır Eğil'de Badem Hasadı: Makineleşme ve Sulama Desteği

Diyarbakır Eğil'de badem hasadı etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Kırsal Dere Mahallesi'nde düzenlenen badem hasadı etkinliğinde bölge üreticileri ve yöneticiler bir araya geldi. Etkinlikte makineleşme adımları, kuraklığa dayanıklı türlerdeki gelişmeler ve tarımsal destekler masaya yatırıldı.

Etkinlik ve katılımcılar

Programa Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ile çok sayıda çiftçi katıldı. Program kapsamında katılımcılar badem hasadı yaptı.

Çalışmaların geçmişi ve mekanizasyon

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, bölgedeki çalışmaları anlatarak 2009 yılında başlatılan kuraklığa dayanıklı badem, fıstık ve zeytin çeşitleri çalışmalarının meyvelerini verdiğini belirtti. Alan, Eğil'de ilk etapta yaklaşık 32 bahçe tesis edildğini ve hasatta elle yönteminden makineli hasada geçildiğini kaydetti.

Destekler ve sulama projeleri

Alan, sağlanan desteklere dikkat çekerek şunları söyledi: "Kooperatifleşme yoluyla makine desteği veriliyor. GAP İdaresine sunulan projelerle de sulama ve mekanizasyon yatırımları destekleniyor. Özellikle Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 milyon 350 bin dekar alan sulamaya açılacak. Bu, ilimizin toplam sulanabilir alanını 4 milyon 200 bin dekara çıkaracak. Adeta yeni bir Çukurova yaratıyoruz."

Arı işbirliği ve verim artışı

Badem verimliliğinde arı varlığının önemine vurgu yapan Alan, "Badem ve arı bir bütündür. Her 10 dekar badem için 1 kovan arı gerekiyor. Arıcılarımızı badem bahçelerine davet ediyoruz. Nakliye ve masraflarını karşılamaya hazırız. Bu işbirliği verimi yüzde 40'a varan oranlarda artıracaktır." dedi.

Kuraklık etkisi ve finansal destekler

Alan, bu yıl uzun yıllar ortalamasına göre yağışlarda yüzde 42'lik bir azalma olduğunu belirterek 10 yıllık badem ağaçlarında verim düşüşü gözlemlediklerini, genç ağaçların ise daha dirençli olduğunu söyledi. Basınçlı sulama sistemleri için hibe ve kredi desteklerinin bulunduğunu ifade eden Alan, "Proje başına hibe 5 milyon liraya çıkarıldı. 5 yıl vadeli sıfır faizli kredilerle çiftçilerimizin yanındayız" dedi. Çiftçilerin kooperatifler aracılığıyla kırsal kalkınma yatırımlarına, basınçlı sulama projeleri için ise Ziraat Bankası ve İl Müdürlüğü'nün ilgili birimlerine başvurabilecekleri bildirildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı: 1 Milyon Yen Kaybı
3
Afyonkarahisar'da Köylülerin Lavanta Geliri Köy Bütçesine Dönüyor
4
Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike
5
Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti
6
İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na 'hayatta kalın' yorumu — Tepkiler büyüyor
7
Adana'da 124 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçti: İşletme Sahibine 8 Yıla Kadar Hapis İstemi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor