Diyarbakır Eğil'de Kayalıklarda Mahsur Kalan 25 Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Olayın Detayları
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, otlanmak için kayalıklara inen 25 keçi mahsur kaldı. Besicinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayalıklara halatla inerek keçileri bulunduğu yerden tek tek yukarı çıkardı. Kurtarma çalışmalarında ekiplerin güvenli ve kontrollü müdahalesi öne çıktı.
Yapılan kurtarma operasyonunun ardından 25 keçi sahibine teslim edildi.
