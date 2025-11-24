Diyarbakır Eğil'de Kayalıklarda Mahsur Kalan 25 Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Diyarbakır Eğil'de kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi, itfaiye ekiplerinin halatla müdahalesiyle tek tek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 20:42
Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, otlanmak için kayalıklara inen 25 keçi mahsur kaldı. Besicinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayalıklara halatla inerek keçileri bulunduğu yerden tek tek yukarı çıkardı. Kurtarma çalışmalarında ekiplerin güvenli ve kontrollü müdahalesi öne çıktı.

Yapılan kurtarma operasyonunun ardından 25 keçi sahibine teslim edildi.

