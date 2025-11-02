Diyarbakır İçkale'de 'Midas' Sıpa Müzenin Maskotu Oldu

Diyarbakır İçkale Müze Kompleksi'nde koruma altına alınan sıpa "Midas", veteriner kontrolünün ardından müze bahçesinin maskotu oldu; ziyaretçiler fotoğraf için sıraya giriyor.

Diyarbakır İçkale Müze Kompleksi'nde "Midas" Ziyaretçilerin Gözdesi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi girişinde üç gün önce görevlilerin fark ettiği sıpa, koruma altına alınarak müze bahçesinde misafir ediliyor. Sıpaya, mitolojide "dokunduğu her şeyi altına çeviren" ve eşek kulaklarıyla tanınan Frigya Kralı Midas'tan esinlenilerek "Midas" adı verildi.

Veteriner Kontrolünden Geçti, Sağlığı İyi

Görevlilerce şiddete maruz kaldığı belirlenen sıpa, veteriner muayenesinden geçirildi. Muayenede sıpanın yaklaşık 8 aylık olduğu, herhangi bir hastalığının bulunmadığı, ancak maruz kaldığı şiddet nedeniyle ürkek davrandığı tespit edildi. Hevsel Bahçeleri'nin yanı başındaki müzenin açık alanında koruma altına alınan "Midas", ziyaretçilerle buluştu.

Ziyaretçiler, özellikle çocuklar, "Midas" ile fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Müze içinde ve çevresinde yoğun ilgi gören sıpa, kısa sürede müzenin maskotu haline geldi.

Yetkililerin Açıklamaları ve Ziyaretçi İzlenimleri

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Midas"ı müze bahçesinde misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gizligöl, "Zaman zaman yabani hayvanlar müze bahçesine sığınıyor. Kapımızın önünde bir sıpayı fark eden personelimiz, onun hem hayvanlar hem de büyük ihtimalle çocuklar tarafından uygulanan şiddete maruz kaldığını anlamış. Oldukça ürkek bir haldeydi. Arkadaşımız sıpayı hemen içeri alarak koruma altına aldı. Onu sahiplendik. Veteriner muayenesini yaptı, yaklaşık 8 aylık olduğunu ve herhangi bir hastalığı bulunmadığını söyledi. Sadece maruz kaldığı şiddetten dolayı çok ürkmüştü. Biz de istediği müddetçe müzemizin bahçesinde onu misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gizligöl, ayrıca "Midas, müzemizin maskotu haline geldi. Ziyaretçiler, özellikle çocuklar onu seviyor. Dünyamızı paylaştığımız bu varlıklara, bütün hayvanlara sevgiyle yaklaşmak gerekiyor. Şiddete maruz kalan bir hayvan görüldüğünde de mutlaka ilgili birimlere haber verilmesi çok önemli." diye konuştu.

Belçika'dan Diyarbakır'ı ziyarete gelen Ercan Günsüren, müzeyi ve sıpayı görünce şaşırdıklarını belirterek, "Müzeye gerçekten hayran kaldık ayrıca burada küçük bir misafirle karşılaştık. Çok tatlı bir misafir. Dışarıdan alınmış, bakımı yapılmış ve kurtarılmış bir sıpa. Bu tarihin içinde büyümekte olan bir sıpanın olması bizi şaşırttı ve bir o kadar da sevindirdi." dedi.

Ziyaretçilerden Emine İpek Bodruk (10) ise ailesiyle tarihi mekanları gezerken gördüğü sıpayı heyecanla karşıladığını söyleyerek, "İçkale Müze Kompleksi'nde bir sıpa gördük. Bundan böyle buraya sırf onu görmek için geleceğim. Adının Midas olduğunu öğrendiğim sıpa ile çok eğlenceli vakit geçirdim." ifadelerini kullandı.

