Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı

Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 112 Çağrı Merkezi ile 10 ve 35 No’lu istasyonlarda çalışmaları yerinde inceledi ve personelle görüştü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:03
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda saha incelemesi

Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında Asiltürk, çağrı masasına geçerek gelen ihbarları bizzat karşıladı ve 112 ekiplerinin görev sürecine doğrudan dahil oldu. Çağrı masasından gelen ihbarları karşılayarak vatandaşların taleplerine doğrudan yanıt verdi ve 112 operatörleriyle birlikte vaka yönlendirme sürecini takip etti.

Asiltürk, telsiz bağlantısı üzerinden sahada görev yapan acil sağlık ekiplerini arayarak Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı. Yapılan görüşmelerde, 112 çalışanlarının gece gündüz demeden görev yaptığı vurgulandı.

Çalışanlarla sohbet eden Asiltürk, personelin çalışma koşulları, karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Merkez çalışanları, Asiltürk’ün doğrudan görev sürecine katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Asiltürk, ziyaretin devamında 10 No’lu ve 35 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret ederek ekiplerle bir araya geldi. İstasyonlarda personelin görüş ve önerileri dinlendi; fiziki ve teknik ihtiyaçlar yerinde değerlendirildi.

Asiltürk, tüm personele fedakârlıkları için teşekkür ederek haftalarını kutladı. Asiltürk ayrıca şu ifadeleri kullandı: ’112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşla ilk temasın kurulduğu en kritik noktadır. Bugün burada çağrı masasına oturarak vatandaşlarımızın sesine doğrudan kulak verdik. Bu sadece sembolik bir ziyaret değil, sahadaki ekiplerimizin fedakârlığını yerinde görmek, onların moral ve motivasyonunu güçlendirmek açısından da büyük önem taşıyor’.

Asiltürk, 112 çalışanlarının gece gündüz demeden görev yaptıklarını vurgulayarak, ’Acil sağlık personelimiz, zamanla yarışarak hayat kurtarıyor. Onların yanında olmak, ihtiyaçlarını sahada dinlemek ve teşekkürümüzü yüz yüze iletmek bizim için bir sorumluluktur’ dedi.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. EMRE ASİLTÜRK, 112...

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. EMRE ASİLTÜRK, 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK MERKEZİN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. EMRE ASİLTÜRK, 112...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği