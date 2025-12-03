Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda saha incelemesi

Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında Asiltürk, çağrı masasına geçerek gelen ihbarları bizzat karşıladı ve 112 ekiplerinin görev sürecine doğrudan dahil oldu. Çağrı masasından gelen ihbarları karşılayarak vatandaşların taleplerine doğrudan yanıt verdi ve 112 operatörleriyle birlikte vaka yönlendirme sürecini takip etti.

Asiltürk, telsiz bağlantısı üzerinden sahada görev yapan acil sağlık ekiplerini arayarak Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı. Yapılan görüşmelerde, 112 çalışanlarının gece gündüz demeden görev yaptığı vurgulandı.

Çalışanlarla sohbet eden Asiltürk, personelin çalışma koşulları, karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Merkez çalışanları, Asiltürk’ün doğrudan görev sürecine katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Asiltürk, ziyaretin devamında 10 No’lu ve 35 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret ederek ekiplerle bir araya geldi. İstasyonlarda personelin görüş ve önerileri dinlendi; fiziki ve teknik ihtiyaçlar yerinde değerlendirildi.

Asiltürk, tüm personele fedakârlıkları için teşekkür ederek haftalarını kutladı. Asiltürk ayrıca şu ifadeleri kullandı: ’112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşla ilk temasın kurulduğu en kritik noktadır. Bugün burada çağrı masasına oturarak vatandaşlarımızın sesine doğrudan kulak verdik. Bu sadece sembolik bir ziyaret değil, sahadaki ekiplerimizin fedakârlığını yerinde görmek, onların moral ve motivasyonunu güçlendirmek açısından da büyük önem taşıyor’.

Asiltürk, 112 çalışanlarının gece gündüz demeden görev yaptıklarını vurgulayarak, ’Acil sağlık personelimiz, zamanla yarışarak hayat kurtarıyor. Onların yanında olmak, ihtiyaçlarını sahada dinlemek ve teşekkürümüzü yüz yüze iletmek bizim için bir sorumluluktur’ dedi.

