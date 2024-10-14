Diyarbakır İtfaiyesi'nde Düğün Eğlencesi

Diyarbakır'da Unutulmaz Düğün Sokakta Halaylarla Kutlandı

Diyarbakır'da görevli bir itfaiye eri, mutlu gününü mesai arkadaşlarıyla kutlamak için ilginç bir yol seçti.

Görev Arkadaşlarının Yanında Olmak İstedi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bağlar İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan Hilmi Adıyaman, eşi Hivru Adıyaman ile birlikte düğün töreni düzenledi. Ancak mesai saatleri nedeniyle düğünlerine gelemeyen arkadaşlarından uzak kalmak istemeyen Adıyaman, düğün sonrası sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

İtfaiye İstasyonunda Mutlu Anlar

Düğün töreninin ardından, Hilmi Adıyaman, eşi ve yakınları ile birlikte Bağlar İtfaiye Grup Amirliği'ne doğru yola çıktı. Burada arkadaşlarıyla bir araya gelen Adıyaman, müzik eşliğinde halay çekerek mutluluğunu paylaştı.

O anlar, eğlencenin coşkusunu ve dostluk bağlarını gözler önüne sererken, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İtfaiye erinin bu özel anları, mesai arkadaşları ve ailesiyle bir arada olmasının verdiği mutluluğu yansıttı.