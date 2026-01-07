Diyarbakır Kulp'ta Rahatsızlanan Vatandaş Jandarma Helikopteriyle Hastaneye Sevk Edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına ait helikopter ve sağlık ekipleriyle hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:26
Jandarma ekipleri hızlı müdahalede bulundu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, acil müdahale amacıyla jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde rahatsızlandığı öğrenilen bir vatandaşımız, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına ait helikopter ve sağlık ekipleri ile bulunduğu yerden alınarak hastaneye sevk edildi"

Paylaşımda belirtilen bilgilere göre, müdahaleyi gerçekleştiren ekipler Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına ait helikopter ve sağlık ekipleri oldu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

