Diyarbakır Kulp'ta Rahatsızlanan Vatandaş Jandarma Helikopteriyle Hastaneye Sevk Edildi

Jandarma ekipleri hızlı müdahalede bulundu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, acil müdahale amacıyla jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde rahatsızlandığı öğrenilen bir vatandaşımız, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına ait helikopter ve sağlık ekipleri ile bulunduğu yerden alınarak hastaneye sevk edildi"

Paylaşımda belirtilen bilgilere göre, müdahaleyi gerçekleştiren ekipler Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına ait helikopter ve sağlık ekipleri oldu.

DİYARBAKIR'DA RAHATSIZLIĞI BULUNAN VATANDAŞ, JANDARMA HELİKOPTERİYLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ