Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 6'ncı Gün: Konserler, Atölyeler ve Çocuk Köyü

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 6'ncı Gününde: Konserler ve Etkinlikler Sürüyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla 6'ncı gününde sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 17. durağı olan Diyarbakır, birçok medeniyete ev sahipliği yapan atmosferinde sanatseverleri ağırlıyor.

Güncel Program ve Öne Çıkan Etkinlikler

Festival, her yaştan katılımcıya hitap eden konserler, sergiler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve çocuk programlarıyla ilgi çekiyor. Dün Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi Meydanı'nda müzisyen Ubeydullah Sezikli tasavvuf müziği konseri verdi; Mehmet Emin Ay ise "Mutlu ailenin sırları" konulu söyleşide izleyicilerle buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşında besteleyip Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operasını, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Çocuk Köyü ve Aile Etkinlikleri

Çocuk Köyü, Yenikapı Hançepek Meydanı'nda konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla hazırlanan alanda çocuklar "Bubble gösterisi" ve "Kaptan Pingu ve arkadaşları" adlı tiyatroyu izleyerek eğlenceli zaman geçiriyor.

Bugünün Programı

Sur'daki Kurşunlu Camisi meydanında bugün müzisyen Aykut Kuşkaya sevenleriyle buluşacak. Aynı alanda "Anadolu İrfanı ve Aile" konulu bir etkinlik de gerçekleştirilecek. Festival kapsamında ayrıca "Taş işlemeciliği" atölye çalışması ve "Okulumuz orman" konseri ile program bugün de devam ediyor.

Öte yandan, Nevruz Parkı'nda kurulan sahnede dün Ferhat Göçer hayranlarıyla buluştu; bu akşam ise Tuğçe Kandemir sahne alacak.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, sergilerden tiyatro ve atölyelere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere kadar geniş yelpazesiyle kente renk katmaya devam ediyor.

