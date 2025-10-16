Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 6'ncı Gün: Konserler, Atölyeler ve Çocuk Köyü

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 6'ncı gününde; konserler, atölyeler, söyleşiler ve Çocuk Köyü programlarıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:14
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 6'ncı Gün: Konserler, Atölyeler ve Çocuk Köyü

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 6'ncı Gününde: Konserler ve Etkinlikler Sürüyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla 6'ncı gününde sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 17. durağı olan Diyarbakır, birçok medeniyete ev sahipliği yapan atmosferinde sanatseverleri ağırlıyor.

Güncel Program ve Öne Çıkan Etkinlikler

Festival, her yaştan katılımcıya hitap eden konserler, sergiler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve çocuk programlarıyla ilgi çekiyor. Dün Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi Meydanı'nda müzisyen Ubeydullah Sezikli tasavvuf müziği konseri verdi; Mehmet Emin Ay ise "Mutlu ailenin sırları" konulu söyleşide izleyicilerle buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşında besteleyip Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operasını, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Çocuk Köyü ve Aile Etkinlikleri

Çocuk Köyü, Yenikapı Hançepek Meydanı'nda konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla hazırlanan alanda çocuklar "Bubble gösterisi" ve "Kaptan Pingu ve arkadaşları" adlı tiyatroyu izleyerek eğlenceli zaman geçiriyor.

Bugünün Programı

Sur'daki Kurşunlu Camisi meydanında bugün müzisyen Aykut Kuşkaya sevenleriyle buluşacak. Aynı alanda "Anadolu İrfanı ve Aile" konulu bir etkinlik de gerçekleştirilecek. Festival kapsamında ayrıca "Taş işlemeciliği" atölye çalışması ve "Okulumuz orman" konseri ile program bugün de devam ediyor.

Öte yandan, Nevruz Parkı'nda kurulan sahnede dün Ferhat Göçer hayranlarıyla buluştu; bu akşam ise Tuğçe Kandemir sahne alacak.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, sergilerden tiyatro ve atölyelere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere kadar geniş yelpazesiyle kente renk katmaya devam ediyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla 6'ncı gününde sürüyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?