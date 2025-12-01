Diyarbakır Merkezli 'Figüran' Operasyonu: 25 Tutuklandı, 28 Kadın Kurtarıldı

Diyarbakır merkezli 'Figüran' operasyonunda 28 mağdur kurtarıldı, 25 kişi tutuklandı; 80 müşteriye 2.592.000 TL idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır Merkezli 'Figüran' Operasyonu: 25 Tutuklandı, 28 Kadın Kurtarıldı

Diyarbakır merkezli 'Figüran' operasyonunda 25 kişi tutuklandı

28 mağdur kurtarıldı, müşterilere milyonlarca lira ceza uygulandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, Ajans adlı fuhuş ağına yönelik olarak Diyarbakır merkezli; İstanbul, İzmir, Ankara, Hatay ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Soruşturmada, sosyal medya üzerinden fotoğraf albümleri oluşturarak insanları tuzağa çeken şahısların kendilerine Ajans adını verdiği belirlendi. Bilgisayar başındaki, kendisine admin denilen kişinin seçtiği mağdur kadınlar, kiralanan araçlar ve belirli taksiciler aracılığıyla otel, ev ve apartlara yönlendirildi.

İncelemede, sisteme bağlı taksicilerin yalnızca taşımacılık yapmadığı; müşteri temini, yönlendirme, iletişim, güvenlik ve "erketelik" görevlerini de üstlendikleri tespit edildi. Şüphelilerin, mağdur kadınlar için taksicilere konumcu, kadınlar için ise kraliçe gibi tabirler kullandıkları belirlendi.

Polis, çeteyi çökertmek için özel ekip oluşturdu ve yürütülen yaklaşık 3 aylık çalışmalar sonucu örgüt içindeki görev dağılımı deşifre edildi. Örgütte üst, orta ve alt kademe yöneticilerin bulunduğu, gelirlerin belirli oranlarda paylaştırıldığı ve elde edilen kazançların lüks eğlence mekanlarında harcandığı saptandı. Ayrıca kadınlardan ve müşterilerden alınan ücretlerin bir kısmının komisyon, kasa payı ve taksi ücreti adı altında toplandığı kaydedildi.

25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen ve Figüran adı verilen operasyonda 28 mağdur kadın kurtarıldı. Müşteri konumundaki 80 kişiye toplam 2.592.000 TL idari para cezası uygulandı. Fuhuş amacıyla kullanılan 23 otel/apart için oda kapatma işlemleri başlatıldı.

Operasyon kapsamında yakalanan 26 şahıstan 25’i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

