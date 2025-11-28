Diyarbakır Sis Denizinde Kayboldu: Tarihi Mekanlarda Kartpostallık Görüntüler

Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde oluşan yoğun sis, Suriçi, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü'de kartpostallık görüntüler yarattı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:30
Suriçi'nden Hevsel Bahçeleri'ne, On Gözlü Köprü'ye kadar yoğun sis büyüledi

Diyarbakırsabaha erken saatlerde etkisi altına alan yoğun sis, kentin tarihi mekanlarını adeta gizemli bir örtüyle sardı. Suriçi başta olmak üzere Hevsel Bahçeleri, On Gözlü Köprü ve tarihi surların çevresi yoğun sisle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntüler, dron pilotu Adem Ulusoy tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, sis bulutunun renkarenk ağaçların üzerinden yükseldiği ve tarihi dokuyla birleşerek izleyenleri mest ettiği görüldü.

Kent sakinleri ve fotoğraf tutkunları, oluşan bu doğal güzelliği ölümsüzleştirmek için sabahın erken saatlerinde bölgeyi ziyaret etti. Ziyaretçiler, kartpostallık manzaraları fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla kayıt altına aldı.

DİYARBAKIR’DA TARİHİ MEKANLARI KAPLAYAN SİS BULUTU MANZARASI DOĞASEVERLERİ ADETA...

