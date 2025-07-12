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Diyarbakır Surları'na Türk Bayrağı Asıldı: Terörsüz Türkiye İçin Birlik Mesajı

Diyarbakır Surları'na Türk bayrağı asıldı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda bir birlik çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 23:22
Diyarbakır Surları'na Türk Bayrağı Asıldı: Terörsüz Türkiye İçin Birlik Mesajı

Diyarbakır Surları'nda Terörsüz Türkiye İçin Bayrak Dalgalandı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye" hedefine destek vermek amacıyla tarihi Diyarbakır Surları'na Türk bayrağını gururla astı. Bu etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı" çağrısı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Birlik ve Kardeşlik Mesajı

Asılan bayrağın, bütünlüğün, kardeşliğin ve bağımsızlığın bir simgesi olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Gelin, hep birlikte sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım."

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır...

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır Surları'na Türk bayrağı asıldı.

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