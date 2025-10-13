Diyarbakır Surları'ndaki 47 No'lu Burç 'Diyarbakır Hasır Evi'ne Dönüştü

UNESCO listeli Diyarbakır Surları'ndaki 47 numaralı burç, Fırat Ekinci öncülüğünde 'Diyarbakır Hasır Evi ve El Sanatları Atölyesi'ne çevrildi; üretim halka açık.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 14:14
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'ndaki bir burç, kentin geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla takı atölyesine dönüştürüldü. 47 numaralı burç, takı tasarımcısı Fırat Ekinci tarafından Diyarbakır Hasır Evi ve El Sanatları Atölyesi olarak hizmete alındı.

Proje ve Destek

Atölye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığının destekleriyle, "geleneksel el sanatı ustalarının zanaatlarını icra edebileceği ve ürünlerinin satışını yapabileceği alan" olarak kiralanan tarihi burçta kuruldu.

Üretim, Eğitim ve Satış

Atölyede, kadınların da aralarında bulunduğu ustalar tarafından; tescilli Diyarbakır hasır bileziği ve kişnişli kolye gibi, teknolojik gelişmelere rağmen halen el emeğiyle hazırlanan geleneksel takılar üretilecek ve satışa sunulacak. Ziyaretçiler hem üretim sürecini izleyebilecek hem de beğendikleri ürünleri satın alabilecek.

Fırat Ekinci projenin amacı ve motivasyonunu şöyle anlattı: “Hatta bu tasarımlar herkesin birbirinden saklayarak yaptığı bir iş. Diyarbakır hasırı yaklaşık 400 yıldır aynı teknikle, el işiyle üretiliyor. Bu el emeğinin hak ettiği değeri görmediğini fark ettik. İnsanlar nasıl üretildiğini bilmiyor. 'Bunu nasıl gösterebiliriz, nasıl tanıtabiliriz?' diye düşünürken böyle bir proje aklımıza geldi.”

Ekinci, atölyenin üretim sürecini halka açık tutmak istediklerini vurgulayarak, “Binlerce yıllık surlarımızı ve yaklaşık 400 yıldır aynı teknikle üretilen hasırı bir araya getirdik. Burası yaşayan bir atölye, üretim halka açık. İnsanlar burada hasırın nasıl üretildiğini görebiliyor. Üretilen ürünü satın da alabiliyor. Amacımız Diyarbakır'ın kültürünü yerli ve yabancı turistlere tanıtmak. Gayet güzel tepkiler de alıyoruz. Gelenler hem keyif aldıklarını belirtiyor hem de bu emeğin tanıtılması gerektiğini söylüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor.” diye konuştu.

Ekinci, atölyede genelde altınla çalıştıklarını ancak erişilebilirlik nedeniyle burada gümüş takı üretmeyi tercih ettiklerini belirtti ve ekledi: “Amaç turizme hizmet etmek. Gelen turistlerimiz Diyarbakır'a ilişkin kültürel bir değeri, yüzük, küpe, kolye alıp hatıra olarak ülkelerine veya yaşadıkları şehre dönebilsinler istedik. Atölyede şu an eğitim verdiğimiz 3 kişi çalışıyor. Hedefimiz 10 kişiyi istihdam etmek.”

Ziyaretçi İzlenimleri

Atölyeyi gezen yerli ve yabancı turistler, hasır bilezik ve kişnişli kolyenin üretim aşamasını izleyip ürünleri satın alma imkânı buluyor. Ziyaretçilerden Figen Bayram duygularını şöyle dile getirdi: “Burada görene kadar bu kadar emekle yapıldığını tahmin edememiştim. Burada üretim aşamasını gördükten sonra gerçekten çok değerli buldum. İşlenişi çok farklı. Çok hayran kaldım izlerken. Çok mutlu oldum.”

Proje, Diyarbakır'ın tarihi dokusunu ve yerel zanaatkar geleneklerini bir araya getirerek turizme ve yerel istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'ndaki bir burç, kentin geleneksel el sanatlarının yaşatılması için takı tasarım atölyesine dönüştürüldü. Atölyeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler hasır bilezik ve kişnişli kolyenin yanı sıra diğer tasarım takıların hem üretim aşamasını izleme hem de beğendikleri ürünleri satın alma fırsatı bulacak.

