Diyarbakır Tanıtım Günleri 27-30 Kasım'da İstanbul'da Başlıyor

Diyarbakır Tanıtım Günleri 27-30 Kasım'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde; mutfak, folklor, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle İstanbul'da tanıtılacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:51
Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Şubesi ve Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri, 27-30 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanı'nda gerçekleştirilecek.

Programda neler var?

Etkinlik boyunca Diyarbakır mutfağından yöresel lezzetler, folklor gösterileri, musiki, kültürel etkinlikler, Diyarbakırlı yazar ve şairlerle söyleşiler ile fotoğraf sergileri ziyaretçilere sunulacak. Organizasyon, Anadolu'nun Medeniyetler şehri Diyarbakır'ı İstanbul'da tanıtmayı amaçlıyor.

Şehrin kültürel zenginlikleri

Kadim medeniyetlerin beşiği ve kültürlerin buluşma noktası olan Diyarbakır; tarih boyunca ev sahipliği yaptığı farklı medeniyetlerin ve İpek Yolu güzergahında bulunmasının getirdiği zengin mutfak ve kültür değerleriyle öne çıkıyor. Bu değerler, İstanbul'da memleket hasreti çeken Diyarbakırlılarla buluşacak.

Başkanın açıklaması

Avukat Aydoğan Ahıakın şöyle dedi: "Kadim şehrimiz Diyarbakır, zengin tarihi ve kültürel mirası ile Türkiye’nin en önemli tarih ve kültür şehirlerinden biridir. Diyarbakır Tanıtım Günleri’ni 27-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleştireceğiz. Tarihin, kültürün ve kardeşliğin sesi bu yıl İstanbul’da yankılanacak. Diyarbakır’ın sıcaklığını ve misafirperverliğini ziyaretçiler yaşayacak. Diyarbakır’ımızın tarihini, kültürünü, folklorunu, gastronomisini, musikisini, fotoğraf sergileri, söyleşiler ve tüm değerlerini tanıtacağız. 27-30 Kasım tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında, Diyarbakır’ın eşsiz atmosferini hissetmeye, tüm Diyarbakırlı hemşerilerimizi ve İstanbulluları misafir etmeye hazırız" dedi.

Ziyaretçilere çağrı

Organizatörler, tüm hemşehrileri ve İstanbulluları 27-30 Kasım tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne davet ediyor; etkinlik hem tanıtım hem de buluşma ve hasret giderme noktası olacak.

