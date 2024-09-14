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Diyarbakır Tavşantepe İlkokulu'na Psikososyal Destek

MEB, katledilen Narin Güran'ın okuduğu okulda öğretmen ve öğrencilere psikososyal destek sağlayarak iyileştirme sürecini başlattı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:15
Diyarbakır Tavşantepe İlkokulu'na Psikososyal Destek

MEB, Psikososyal Destek Faaliyetlerine Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyarbakır'da vurularak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın eğitim gördüğü Tavşantepe İlkokulu'ndaki öğretmen ve öğrencilere psikososyal destek vermeye başladı.

Psikososyal Destek Çalışmalarının Başlangıcı

MEB, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar önderliğinde, bölgedeki psikososyal destek saha koordinatörlerini bir araya getirerek, gerekli çalışmaların yürütülmesini sağladı. Bu süreç, Tavşantepe İlkokulu'nda bir hafta sürecek etkinliklerle desteklendi.

Psikolojik İlk Yardım ve Eğitim Atölyeleri

Psikososyal müdahalelerin ilk gününde, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik psikolojik ilk yardım uygulamaları gerçekleştirildi. Bu süreçte, öğretmenlerin duygularını paylaşabilmesi ve birbirlerine destek olabilmeleri amaçlandı.

Öğrencilerin İhtiyaçları Belirleniyor

Öğrencilere yönelik yapılan aktivitelerle, onların okula uyum süreçlerini desteklemek ve duygu durumlarını anlamak hedeflendi. İkinci günde, öğretmenlere zorlayıcı bir yaşam olayı sonrası karşılaşılabilecek tepkiler hakkında bilgiler verildi.

Psikoeğitim ve Bilgilendirme Aktiviteleri

Üçüncü gün, 34 öğrenciyle yapılan psikoeğitim oturumları düzenlendi. Burada, zorlayıcı olayların ardından bedende ve davranışlarda meydana gelen değişiklikler üzerinde duruldu. Öğrencilere, bu süreçte kullanabilecekleri psikososyal destek kitleri de dağıtıldı.

Velilere ve Öğretmenlere Destek

Dördüncü günde, ebeveynlere yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtılırken, öğretmenler için de destek materyalleri sağlandı. Beşinci gün ise, öğrencilerle yapılan psikoeğitim çalışmaları tamamlandı ve stresle başa çıkma yöntemleri üzerine etkinlikler gerçekleştirildi.

Destek devam ediyor

MEB, Tavşantepe İlkokulundaki psikososyal destek çalışmalarını yakından takip ederek, öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre gereken her türlü desteği sunmaya devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın okuduğu...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın okuduğu Tavşantepe İlkokulundaki öğretmen ve öğrencilere psikososyal destek sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın okuduğu...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın okuduğu Tavşantepe İlkokulundaki öğretmen ve öğrencilere psikososyal destek sağlandı.

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