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Diyarbakır ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:49
Diyarbakır ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır ve Adana'da büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazro Cumhuriyet Savcılığı ile birlikte, uyuşturucu imal ve ticareti suçlarından hükümlü olan ya da cezaevinden tahliye edilen kişilerin takibine yönelik bir çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan A.Y. (34) isimli zanlının, Lice ilçesindeki Bağlan köyüne geleceğini ve buradan temin ettiği uyuşturucuyu bir ekiple birlikte Adana'ya götüreceği bilgisini edindi.

Kapsamlı Operasyon ve Tutuklamalar

Belirlenen araçlara yönelik yapılan operasyonda, bir kamyonetteki samanların altında toplam 332 kilogram toz esrar, çeşitli evraklar ve telefonlar ele geçirildi. Yapılan evrak incelemeleri sonucu uyuşturucu şebekesi gün yüzüne çıkarıldı.

Daha sonra Diyarbakır ve Adana'daki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Y. ve diğer 6 zanlıyı yakaladı. Yapılan aramalarda, 59.4 kilogram toz esrar, bir miktar para ve mühimmat da ele geçirildi.

Jandarma işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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