Diyarbakır ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı Törenlerle Kutlandı

Diyarbakır ve çevre illerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı törenlerle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı, Diyarbakır ile Batman, Siirt, Elazığ, Şırnak, Mardin ve Bingöl'de düzenlenen resmi törenlerle kutlandı. Etkinlikler, çelenk koyma, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve birliklerin geçişleriyle son buldu.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Valilik önündeki programda Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demet Ceylan halkı selamladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu; konuşmalar, şiirler, halk oyunları ve bando dinletisinin ardından tören, helikopter ve birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene; AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman Valiliği bahçesindeki törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Turgut Özal Bulvarı'ndaki programda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile Garnizon Komutanı Vekili Albay Mustafa Kemal Aslan araçla halkı selamladı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu; Havacı Yüzbaşı Uğur Dündar günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı ve öğrenciler şiirler okudu. Program geçit töreni ile sona erdi.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya makamında tebrikleri kabul etti, Garnizon Komutanlığı Şehitliği ziyaret edildi ve şehit kabirlerine gül bırakıldı. Tören, konuşmalar, halk oyunları ve tekvando gösterisinin ardından birliklerin geçişiyle tamamlandı.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve kurum temsilcileri katıldı.

Elazığ

Elazığ Valiliği önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Vali Numan Hatipoğlu makamında tebrikleri kabul etti. Eski öğretmenevi önündeki programda Vali Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları askeri araçla halkı selamladı. Mehter takımı, halk oyunları, jandarma komando timleri ve jandarma narkotik köpek timi gösterileri ile şiirler törene renk kattı. Program birliklerin geçit töreni ile sona erdi.

Şırnak

Şırnak Valiliği bahçesindeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Vali Birol Ekici makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ekici, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka araçla halkı ve askerleri selamladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Personel Binbaşı Tunay Güner yaptı ve öğrenciler şiirler sundu. Etkinlik birliklerin geçişiyle tamamlandı.

Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Vali Tuncay Akkoyun makamında tebrikleri kabul etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki programda Vali Akkoyun halkı selamladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Konuşmalar, şiirler ve halk oyunlarıyla süren tören, dereceye giren sporculara ödül verilmesi ve birliklerin geçişiyle son buldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 5. Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener ve diğer yetkililer katıldı.

Bingöl

Bingöl Valiliği önündeki törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 49. Tugay Komutanlığında görevli Üsteğmen İbrahim Bulur günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Gürcan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ile kurum amirleri katıldı.

