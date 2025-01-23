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DMM: Bakanlık Kartalkaya'daki Yanan Binaları Yıkmak İstemiyor

DMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kartalkaya'daki yanan binayı yıkmak istemediğini ve yıkım yetkisinin bakanlıkta olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:15
DMM: Bakanlık Kartalkaya'daki Yanan Binaları Yıkmak İstemiyor

DMM, Kartalkaya Yıkım İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kartalkaya'da yanan binayı yıkmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, sosyal medya üzerinden yapılan bu paylaşımlara yanıt vererek, durumun gerçeklerini açıkladı.

Açıklama ve Hasar Tespit Raporu

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, yanan otel binası için ön hasar tespit raporunun hazırlandığı belirtildi. Ön raporda binanın 'ağır hasarlı' olduğu tespit edilirken, kesin raporun tamamlanmasının ardından binanın güçlendirilmesi veya yıkılması yönünde bir karar verileceği bilgisi paylaşıldı.

Yetki Durumu ve Sorumluluklar

Açıklamada ayrıca, kültür varlığı olarak tescillenmemiş binaların yıkım süreçlerinin nihai kararının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda verildiği ifade edildi. DMM, hasarlı binalar üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkım veya güçlendirme konularında bir yetkisi bulunmadığını öne sürdü.

Bu olay, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, DMM'nin yaptığı açıklamalar durumun netliğe kavuşmasına yardımcı oldu.

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