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DMM'den Bakan Kacır'a Yönelik İddialara Yanıt

DMM, Bakan Kacır'ın askeri helikopterle kongreye gittiği iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 23:26
DMM'den Bakan Kacır'a Yönelik İddialara Yanıt

DMM'den Açıklama: Bakan Kacır Askeri Helikopterle Gitmedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan bir iddianın gerçek olmadığını duyurdu. İddiaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresi'ne askeri helikopterle gitti. DMM, bu bilginin asılsız olduğunu belirterek açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Kacır'ın Osmaniye İl Kongresi için THY tarifeli uçağı ile İstanbul'dan Çukurova Havalimanı'na uçtuğu ve buradan TOGG ile kara yolundan kongre alanına geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, Bakan Kacır'ın kongre sonrası Adana'da gerçekleştirdiği programlar kapsamında sanayi tesislerini ziyaret ettiği bilgisi yer aldı. Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle Adana Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi, Yumurtalık Serbest Bölge, BOTAŞ, EMBA ve İSKEN Termik Santralleri gibi kritik yatırımları inceledi.

DMM, Bakan Kacır'ın Adana programını tamamladıktan sonra tekrar kara yoluyla Çukurova Havalimanı'na geçerek Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul'a döndüğünü ekledi.

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