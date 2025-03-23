DMM'den Canlı Yayın Kesintisi İddiasına Yalanlama

DMM, RTÜK'ün Canlı Yayın Kesintisi İddiasını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yayılan "RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi" iddiasını kesin bir dille yalanladı.

DMM, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu asılsız iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen uyarının, canlı yayınların kesilmesi değil, 6112 sayılı Kanunun 8. Maddesi çerçevesinde belirli yasaklamalara uyulması yönünde olduğu belirtildi.

Açıklamada, RTÜK'ün, "Kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, yargı mensuplarına, emniyet personeline ve kolluk kuvvetlerine hakaret gibi ifadelere yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili müeyyideler uygulanabileceğini" hatırlattığı ifade edildi.

DMM, kamuoyunun bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiğinin altını çizerken, doğru bilgiye ulaşmanın önemini vurguladı.