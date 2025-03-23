DMM'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyım Atandı İddialarına Yalanlama

DMM, Kayyım İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılmaya devam eden "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Geçici Tedbirler ve Gerçekler

DMM'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklu olmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin 26 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul ve Beylikdüzü belediye meclislerinde Belediye Başkanı vekilinin seçileceğine dair bir duyuru yaptığı ifade edildi. Bu durum, kayyım atanmasını gerektirmemektedir.

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.