DMM'den MEB İddialarına Yanıt

DMM'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

DMM'den yapılan açıklamada, bahsi geçen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarihli kararına dayanıyor. Bu karar doğrultusunda, adabımuaşeret dersi sadece bakanlıkça onaylanmış eğitimi tamamlayan ve sertifikaya sahip öğretmenler tarafından verilmektedir" denildi.

Asılsız İddialara Dikkat Edin

DMM, bu konunun hassas olduğuna dikkat çekerek, öğretmenler dışında hiçbir kişinin adabımuaşeret dersini okutamayacağını vurguladı. Kamuoyuna çağrı yapılarak, bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.