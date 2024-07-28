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DMM'den Mersin'deki Sığınmacı İddialarına Yanıt

DMM, Mersin'deki Afgan sığınmacıların Türk vatandaşlarına saldırdığına dair iddiaları yalanladı. Olayın gerçeği açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:33
DMM'den Mersin'deki Sığınmacı İddialarına Yanıt

DMM, Mersin Sahilindeki Olayı Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mersin’in Mezitli ilçesinde meydana gelen olayın detaylarını açıkladı. Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan, "Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı" iddialarının kesinlikle yanlış olduğu vurgulandı.

Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Yer

DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 27 Temmuz 2024 tarihinde Mersin'in Mezitli ilçesi Soli sahilinde bulunan bir işletmede, işletmeci ve çalışanları ile üç Alman turist arasında bir kavga yaşandığı belirtildi. Olay sonrası polis ekipleri hemen olay yerine intikal ederek müdahalede bulundu.

Yetkili Makamların Cevabı

Kavganın tarafları, gerekli işlemler için Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi'ne götürülmüş olup, olay hakkında detaylı tahkikat başlatıldığı ifade edildi. DMM, kamuoyunu provoke etmeye yönelik yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç Olarak

DMM’nin duyurusuyla birlikte, Mersin sahilindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bir daha ortaya konmuş oldu. Olayın sahte bilgilerin bir parçası olduğu açıklığa kavuştu.

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