DMM, Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumunu Açıkladı

DMM, Bahçeli’nin Sağlık Durumunu Netleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiasını yalanladı. DMM, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Bahçeli'nin Durumu Stabil

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı. Bahçeli’nin, 5 Şubat 2025 tarihinde geçirdiği kalp ameliyatının ardından planlı bir istirahat sürecinde olduğunun altı çizildi.

DMM, Bahçeli’nin evinde çalışmalarına devam ettiğini ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.