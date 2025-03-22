DMM, Fransa ve İngiltere'nin Türkiye'den Terk Çağrısını Yalanladı

DMM, Asılsız İddiaları Reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Fransa ve İngiltere'nin vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri yönünde yaptığı iddia edilen çağrıyı yalanladı.

Gerçeğe Aykırı Paylaşımlar

DMM, sosyal medya hesapları üzerinden daha önce İsrail'in propaganda hesaplarından yayımlanan “Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu” haberinin doğru olmadığını vurguladı.

Resmi Açıklamalar ve Kamu Güvenliği

Açıklamada, “İddia edilenin aksine Fransa veya İngiltere'nin ülkemizdeki vatandaşlarına herhangi bir çağrısı bulunmamaktadır. Ülkemizde devam eden yargı süreçlerine ilişkin bazı illerde düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerimiz, sabır ve sağduyuyla herkes için huzur ve güven ortamını temin etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bu gibi uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği konusunda da halk uyarıldı.