DMM, İmamoğlu Gözaltına Almadan Önceki Cezaevi Hazırlıkları İddialarını Reddetti

DMM, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı öncesi cezaevinde hazırlık yapıldığı iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:34
DMM, İmamoğlu Gözaltına Almadan Önceki Cezaevi Hazırlıkları İddialarını Reddetti

DMM'den Açıklama: Cezaevinde Hazırlık İddiaları Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce Kocaeli'deki Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açılması yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı' iddiası doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ceza infaz kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem dönem hükümlü ve tutuklu nakilleri yapıldığı belirtildi. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumu’ndan yapılan nakillerin de bu periyotlarla yapılan rutin nakiller olduğu vurgulandı.

DMM, son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici bir artış olmadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğunu belirtti.

Kamuoyuna duyurulan bu açıklamayla, manipülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

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