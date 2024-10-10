DMM, İran'dan Afgan Göçü İddialarını Çürüttü

DMM'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çeşitli basın yayın organlarında yayımlanan "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" şeklindeki iddiaları resmi olarak yalanladı.

Gerçekler Ortaya Konuldu

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı. Sınır kapılarında herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgasının yaşanmadığı belirtildi.

Sınır Güvenliği Önceliğimiz

Açıklamada, Türkiye’nin sınırlarının kamera, termal kamera, radar, dürbün, insansız hava aracı, fotokapan ve diğer elektronik sistemlerle 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğu vurgulandı. Ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

DMM, bu tür manipülatif iddiaların toplumu yanıltma amacı taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.