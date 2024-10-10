DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,57 -0,34%
ALTIN
2.887,78 -0,65%
BITCOIN
2.083.991,2 -0,84%

DMM, İran'dan Afgan Göçü İddialarını Çürüttü

DMM, Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan geleceği iddialarını yalanladı, sınır kapılarında göç dalgası yok.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:26
DMM, İran'dan Afgan Göçü İddialarını Çürüttü

DMM'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çeşitli basın yayın organlarında yayımlanan "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" şeklindeki iddiaları resmi olarak yalanladı.

Gerçekler Ortaya Konuldu

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı. Sınır kapılarında herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgasının yaşanmadığı belirtildi.

Sınır Güvenliği Önceliğimiz

Açıklamada, Türkiye’nin sınırlarının kamera, termal kamera, radar, dürbün, insansız hava aracı, fotokapan ve diğer elektronik sistemlerle 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğu vurgulandı. Ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Kamuoyu Bilgilendiriliyor

DMM, bu tür manipülatif iddiaların toplumu yanıltma amacı taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nükleer Beşli New York’ta Bir Araya Geliyor
2
Moratinos'tan 3. Dünya Savaşı Uyarısı: Orta Doğu'da Tehlikeli Gelişmeler
3
İran ve Umman'dan Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı
4
Ayvalık'ta Deniz Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı
5
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Üç Ölü
6
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna Desteği Açıklamaları
7
Sivas'ta Sanayi Sitesinde Yangın: Üç Dükkan Zarar Gördü

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak