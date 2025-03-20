DMM, Polisin Öğrencilere Plastik Mermiyle Müdahale İddiasını Yalanladı

DMM'den Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği" iddialarını yalanladı.

İddialar Gerçek Değil

DMM, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddianın doğru olmadığını vurguladı. Açıklamada, "İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır denildi. DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini de vurguladı.