DMM, Polisin Öğrencilere Plastik Mermiyle Müdahale İddiasını Yalanladı

DMM, polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:27
DMM, Polisin Öğrencilere Plastik Mermiyle Müdahale İddiasını Yalanladı

DMM'den Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği" iddialarını yalanladı.

İddialar Gerçek Değil

DMM, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddianın doğru olmadığını vurguladı. Açıklamada, "İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır denildi. DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vakıf Temsilcileri İftarda Buluştu: İyilik ve Dayanışma Vurgusu
2
Bursa İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
3
Bakan Göktaş, Merkez Teşkilat Çalışanlarıyla İftar Yaptı
4
Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor
5
Kocaeli Kartepe'de Kumar Oynayan 7 Kişiye 64.729 TL Ceza
6
Türkiye, Pakistan ve Arakan'a Ramazan Yardımı Gönderdi
7
Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO Çalışanlarıyla İftarda Buluştu

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!