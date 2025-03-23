DMM, Portakal Gazı İddiasını Yalanladı

DMM, polisin göstericilere portakal gazı ile müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu gazın asla kullanılmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 04:33
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 04:33
DMM, Portakal Gazı İddiasını Yalanladı

DMM, Portakal Gazı İddialarını Kesinlikle Reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "Polis, göstericilere Vietnam Savaşı'nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor" iddialarını yalanladı.

Gerçekleri Aydınlatma Çabası

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddianın doğru olmadığı vurgulandı. Açıklamada, kimyasal silah olarak bilinen portakal gazının Türkiye'de hiçbir eylem ve gösteride kullanılmadığı belirtildi.

Portakal Gazının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Açıklamada, "Portakal gazı kullanıldığı takdirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu madde, gaza maruz kalan kişilerde DNA hasarı, engelli doğumlar, kanser oranında artış, deri lezyonları ve karaciğer hasarı gibi ciddi hastalıklara sebep olmaktadır" ifadelerine yer verildi. Portakal gazının, Vietnam Savaşı sırasında gazların saklandığı tankların üzerindeki turuncu çizgi yüzünden bu şekilde adlandırıldığı açıklandı.

Asılsız İddialara Dikkat!

DMM, portakal gazının Türkiye'de kullanıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.

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