DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın İddia Edilen Açıklamalarını Yalanladı

DMM, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Hakkında Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un Türkiye ve İsrail arasında yaşanan diplomatik gerilimle ilgili iddia edilen açıklamaların asılsız olduğunu duyurdu.

İddiaların Gerçek Olmadığı Belirtildi

DMM, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi." şeklindeki beyanların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Açıklama Yapılmadığı Belirlendi

Yapılan incelemeler sonrası, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un bu yönde bir açıklamasının ne ülke medyası ne de uluslararası basında yer aldığı anlaşılmıştır. Ayrıca, resmi kaynaklardan elde edilen bilgiler de benzer bir durumu doğrulamaktadır.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın böyle bir beyanatta bulunmamış olduğu, DMM tarafından yapılan açıklamalarla kesinlik kazanmıştır.