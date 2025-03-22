DMM, Türkiye'deki Gösterilere Ait Görüntüleri Yalanladı

DMM'den Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'deki gösteriler sırasında kaydedildiği iddia edilen görüntülerin" asılsız olduğu yönünde önemli bir açıklama yaptı.

Yanlış Bilgi Yayıldı

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı uluslararası basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından yayımlanan görüntülerin gerçek dışı olduğu vurgulanarak, "Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı" bildirildi. Bu görüntülerin, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olan Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 8-10 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor'da kaydedildiği tespit edilmiştir.

Halkı Bilinçlendirme Mesajı

DMM, kamuoyunun bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.