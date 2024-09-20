DMM, Türkiye'nin İsrail ile Ticaretini Durdurduğunu Açıkladı

DMM, Ticaretin Durdurulduğunu Duyurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan ve 'İsrail İstatistik Enstitüsüne göre Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM, 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'nin İsrail ile tüm ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduğunu duyurdu.

Ticaretin Durdurulma Süreci

Açıklamada, Türkiye’nin İsrail'in saldırılarına yönelik politikalarının bir devamı olarak ticaretin önce yavaşlatıldığı, ardından 9 Nisan 2024'ten itibaren 54 grupta 1019 farklı üründe Türkiye'den İsrail'e ihracatın durdurulduğu belirtildi. 2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ise Türkiye’den İsrail'e yönlendirilen hiçbir gümrük beyannamesinin bulunmadığı ifade edildi.

Filistin ile İlişkiler

DMM’nin açıklamasında ayrıca, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın onay verdiği sevkiyatların yalnızca Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik olduğu ve bu malzemelerin yalnızca Filistin tarafından kullanılacağı vurgulandı. Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın bu konu hakkında defalarca açıklamalar yaptığı da belirtildi.