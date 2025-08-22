DMM: Yoshi Enomoto'nun "oturma izni reddedildi" iddiası manipülatif

DMM'den Yoshi Enomoto iddialarına yanıt: "Manipülatif içerikler"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin değerlendirmesi

Merkez, söz konusu iddiaların "eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içerikler" olduğunu belirtti ve kamuoyunu resmi açıklamalara itibar etmeye çağırdı.

İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiler

Açıklamada İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Yoshi Enomoto'nun ikamet izninin, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle: "İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş, buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir."

Metinde ayrıca, Türkiye'de oturma ve çalışma izinlerinin belirli kurallara tabi olduğu, şahsın çalışma vizesiyle ülkeye gelmesinde ve çalışma izniyle ülkemizde kalmasında herhangi bir engel bulunmadığı vurgulandı.

Kamuoyuna çağrı

DMM, eksik bilgilendirme ve manipülasyon içeren paylaşımların dikkate alınmamasını ve resmi açıklamaların esas alınmasını önemle rica etti.