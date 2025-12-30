Doç. Dr. İrfan Koca: Ameliyatsız Fizik Tedavi Yöntemleri Yüz Güldürüyor

Doç. Dr. İrfan Koca: Ameliyatsız fizik tedaviler yüz güldürüyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, birçok kas-iskelet sistemi hastalığında ameliyatsız tedavilerle önemli başarılar elde edildiğini belirtti. Özellikle bel ve boyun fıtıklarında modern yöntemlerle hastaların büyük bölümünde cerrahiye gerek kalmadan olumlu sonuçlar alındığını vurguladı.

Ameliyat son çare olmalı

Doç. Dr. Koca, fizik tedavi ve rehabilitasyonun yalnızca klasik cihaz uygulamalarından ibaret olmadığını ifade ederek, "Doğru hasta seçimi ve kişiye özel planlanan tedavilerle, bel ve boyun fıtıkları, eklem ağrıları, spor yaralanmaları ve kronik kas-iskelet sistemi ağrılarında ameliyatsız yöntemlerle yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz" dedi.

Ameliyat her zaman son seçenek olmalıdır. Koca, pek çok hastada cerrahi kararı verilmeden önce fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından kapsamlı değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

Ameliyatsız tedavide hangi yöntemler kullanılıyor

Doç. Dr. Koca, ameliyatsız tedavi yöntemleri arasında şunları sıraladı: "Robotik Lazer Tedavisi, Nöral terapi, Proloterapi, Manuel terapi, Ozon tedavisi, PRP (Platelet Rich Plasma), Akupunktur, Kuru iğne tedavisi, Nokta atış (hedef odaklı) tedaviler ve Kişiye özgü egzersiz programları ile ameliyatsız tedavide yüz güldüren sonuçlar alıyoruz."

Bu tedaviler hastanın klinik durumuna göre tek başına ya da kombine şekilde uygulanabiliyor. Doç. Dr. Koca, "Bu tedavileri uygularken amacımız yalnızca ağrıyı azaltmak değil, altta yatan yapısal ve fonksiyon bozuklukları tedavi etmektir" ifadelerini kullandı.

Erken müdahale başarıyı artırıyor

Doç. Dr. Koca, erken dönemde başlanan ameliyatsız tedavilerin iyileşme süresini kısalttığını ve gecikmiş başvuruların ağrının kronikleşmesine ve tedavi sürecinin uzamasına neden olabileceğini hatırlattı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki bütüncül yaklaşımlarla hastaların günlük yaşamlarına daha hızlı, güvenli ve bağımsız şekilde dönebildiğini ifade etti.

