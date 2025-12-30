İstanbul Erkek Lisesi'nde 20 öğrenciye disiplin cezası

Soruşturma tamamlandı, cezalar açıklandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Erkek Lisesi erkek pansiyonunda yaşandığı iddia edilen kavga ile ilgili başlatılan idari soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, 29 Aralık 2025 tarihinde toplanan Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu kararının; rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçleri birlikte ele alınarak konunun titizlikle değerlendirildiği belirtilerek, sürecin Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü vurgulandı.

Müdürlük açıklamasında ayrıca, öğrencilerin psikososyal durumlarının gözetildiği ve "mahremiyet korunması, masumiyet karinesi ve eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi" ilkelerinin temel kabul edildiği ifade edildi.

Kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin "164. Madde" kapsamında, olaylarla ilişkisi tespit edilen ve sistematik şiddet uygulayan öğrencilere yönelik kararlar aldı. Buna göre 2 öğrenciye "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma", 11 öğrenciye "Okul Değiştirme" ve 7 öğrenciye "Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma" uygulanmasına; toplam 20 öğrenciye disiplin cezası verilmesine karar verildi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde rehberlik çalışmaları ve güvenli okul ikliminin korunmasına yönelik tedbirlerin devam ettiği, okul yönetiminin eğitim-öğretim süreçlerinin huzurlu ve sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri kararlılıkla uyguladığı duyuruldu. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

