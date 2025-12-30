Adıyaman Esnafı: Depreme Dayanıklı Yeni İş Yerlerinde Hizmet Veriyor

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da, konutların yanı sıra ekonomik hayatı sürdürecek iş yerleri tek tek yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Esnaf, daha modern ve güvenli mekanlarda hizmet vermekten memnuniyetini dile getirdi.

6 Şubat depremleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilen iş yerleri, bölge esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Esnaftan teşekkür ve güven vurgusu

Ali Demirgüç iş yerlerinden oldukça memnun olduğunu belirterek, "Depremden sonra Adıyaman’daki yıkılan bütün yapılardan sonra yeni oluşumun sürecinin ilerleyişi, çok mutlu etti bizi. Özellikle yeni yapı, sağlam, depreme dayanıklı yerlerin oluşmasından gayet mutluyuz. Şu an gördüğünüz bu mağaza deprem sonrası Emlak Konut’un yaptığı ve biz esnaf olarak gelip iş yerleri açmamıza vesile oldukları için buradan da şükranlarımı sunuyorum. Hayat devam ediyor. Devletimizin yapmış olduğu yapılardan dolayı gayet mutluyuz" dedi.

Tayip Güray ise, "Depremden büyük bir şekilde etkilendik. Uzun bir süre kapalıydık, uzun bir süre sonrasında tekrardan açtığımızda özellikle müşterilerimizden garip tepkiler gördük. Yeni binalarımıza güveniyoruz. Özellikle depremden sonra yeni tedbirler alınarak yapıldı bu binalar. Bu yüzden içerisinde güvenerek hizmet veriyoruz müşterilerimize" diye konuştu.

