Tarsus’ta Yeşil Çatı Dönemi: CCGP-078 Projesi Hibe Sözleşmesi İmzalandı

Tarsus Belediyesi, CCGP-078 Green Roof Tarsus projesi için hibe sözleşmesi imzaladı; 5 sosyal tesiste pilot yeşil çatı uygulamaları ve yönetmelik hazırlanacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:09
Tarsus’ta Yeşil Çatı Dönemi Başlıyor

Tarsus Belediyesinin, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı (CCGP) kapsamında hazırladığı CCGP-078 Green Roof Tarsus (Yeşil Çatı Tarsus) Projesi için hibe sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme ve Koordinasyon

Sözleşme, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile Proje Uygulama Daire Başkanı Doç. Dr. İsmail Raci Bayer tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda imza altına alındı.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri

İklim değişikliğinin kentsel alanlardaki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan proje kapsamında Tarsus’ta Yeşil Çatı Yönetmeliği hazırlanacak. Ayrıca belediyeye ait 5 sosyal tesiste pilot yeşil çatı uygulamaları hayata geçirilecek.

Proje ile birlikte kentsel alanlarda yeşil altyapının güçlendirilmesi, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve iklim krizine karşı daha dirençli bir kent yapısının oluşturulması hedefleniyor.

Başkan Boltaç’ın Değerlendirmesi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç proje hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün meselesidir. Biz de Tarsus Belediyesi olarak kentimizi bu gerçekliğe uygun şekilde hazırlamak zorundayız. Avrupa Birliği destekli Yeşil Çatı Tarsus Projesi ile hem mevzuat altyapısını oluşturuyor hem de somut uygulamalarla bu süreci başlatıyoruz. Yeşil çatı uygulamalarıyla Tarsus’u iklim krizine karşı daha dirençli ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

