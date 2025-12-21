Doç. Dr. İsmail Önder Uysal: Bu 5 önlemle kışta grip kapınızı çalmaz

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, kış aylarında mevsimsel grip vakalarının arttığını belirterek alınabilecek beş temel önlemi paylaştı. Grip çoğu zaman hafif seyretse de yüksek ateş, kas ağrıları, öksürük ve yoğun halsizlik gibi belirtilerle günlük yaşamı etkileyebilir; risk grubundaki kişilerde ise zatürre gibi ağır komplikasyonlar görülebilir.

Aşı en etkili korunma yöntemi

Uysal, grip aşısının en güçlü koruyucu önlem olduğuna dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından yılda güncellenen mevsimsel grip aşısının hastalığa yakalanma riskini %40–60 oranında azalttığını, ağır seyir ve hastaneye yatış riskini ise %70–90 oranında düşürdüğünü söyledi. Aşının özellikle 65 yaş üzeri bireyler, kronik hastalar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, sağlık çalışanları, çocuklar ve hamileler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

El hijyenine dikkat edilmeli

Grip virüsünün temas yoluyla kolayca bulaştığını hatırlatan Uysal, ellerin sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanması veya en az %70 alkol içeren el antiseptiği kullanmanın bulaş riskini önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Kapalı alanlarda maske koruyucu

Kalabalık ve yeterince havalandırılmayan kapalı alanların virüsün hızla yayıldığı ortamlar olduğunu söyleyen Uysal, hasta kişilerle aynı ortamda bulunulduğunda cerrahi maske kullanımının hem kişiyi hem de çevresindekileri koruduğunu ifade etti.

Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli

Bağışıklığı güçlü tutmanın hastalıklardan korunmada kilit rol oynadığını belirten Uysal, dengeli beslenme, yeterli uyku, sigara ve alkolün azaltılması, kapalı alanların sık sık havalandırılması ve doktor önerisiyle D vitamini takviyesi alınmasının önemine dikkat çekti.

Hastaysanız evde kalın

Grip belirtileri başladığında iş ve okuldan en az 24–48 saat uzak durulması gerektiğini söyleyen Uysal, istirahat etmenin ve hasta kişilerle temastan kaçınmanın hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca grip sürecinde burun tıkanıklığının sinüzite, östaki borusu tıkanıklığının ise orta kulak iltihabına yol açabileceğini ve tedavinin mutlaka uzman hekim kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ’NDEN DOÇ. DR. İSMAİL ÖNDER UYSAL