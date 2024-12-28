Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Statüsü Yeniden Düzenlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Statüsünde Yeni Dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün statüsü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Görev ve Yetkiler

Yapılan değişiklikle birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tabiat varlıklarına ilişkin görevleri de netlik kazandı. Bakanlığın bu alandaki sorumluluğu, "tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların belirlenmesi, muhafazası ve geliştirilmesini" kapsamaktadır.

Bağlı Kuruluş Statüsü

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı kapsamından çıkarılarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı özel bütçeli kamu kuruluşu olarak yeniden yapılandırıldı. Böylece, Genel Müdürlük, tüzel kişiliğe ve özel bütçeye sahip olacak.

Hızlı Karar Alma ve Etkin Yönetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bu durumun Genel Müdürlüğün organizasyon yapısını güçlendireceğini belirterek, "Doğa koruma faaliyetlerinde hızlı karar alma ve etkin yönetimi sağlayacak bir yapıya kavuştuk" ifadelerini kullandı. Çokçetin, ülke genelindeki biyoçeşitliliğin, yaban hayatının ve doğal kaynakların korunması için yeni yaklaşımlar ve atılımlar gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.