Doğal Afetlerde Uydu Tabanlı İletişim Sistemleriyle Güçlü Mücadele

Doğal Afetlerde Uydu Tabanlı İletişim Desteği

Uydu tabanlı IoT (Nesnelerin İnterneti) haberleşme sistemleri, doğal afetlerde yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeye yardımcı oluyor. Bu sistemler, ekiplerin çalışmalarının koordinasyonu ve halkın doğru bilgilendirilmesi için kritik bir rol üstleniyor.

"Türkiye’nin en hızlı büyüyen uzay firması" olarak dikkat çeken Plan-S, Connecta IoT Network takımı uydusuyla kritik altyapıların etkin kullanımına yönelik çözümler sunuyor. 2021 yılında başlayan çalışmalarla kısa zamanda 13 uydu ile küresel ölçekte uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri alanında önemli bir aktör haline geldi.

Plan-S'in Yetenekleri

Plan-S’in CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Gümüşay, şirketin uydu haberleşme yeteneklerini aktararak, depremler gibi doğal afetlerde üstlenebileceği rolleri anlattı. Gümüşay, "2021 yılında kurulduğumuzdan beri, AR-GE ve ticarileştirme süreçleri sonunda şu anda yörüngedeki 13 aktif uyduyla IoT cihazlarının haberleşmesi için kapsamlı bir ağ sunabiliyoruz," dedi.

Gümüşay, "Connecta IoT Network" adını verdikleri sistemle, sıcaklık gibi bir dizi parametreyi ölçen sensörlerle haberleşmeye dayalı uydu çözümleri sunduklarını belirtti. Uydular, 550 kilometre irtifada yer alarak, çoğul bir altyapı ile hizmet veriyorlar.

Afet Durumunda Yapılanlar

Doğal afetlerde karasal altyapıların zarar görebildiğine dikkat çeken Gümüşay, “Uydu sistemleri, uzayda konumlandıkları için bu gibi olumsuz durumlar karşısında etkilenmiyorlar. Uydu servislerimiz oldukça güvenilir,” şeklinde konuştu.

Afet anında veri toplama konusunda uydu haberleşmesi büyük önem taşıyor. Gümüşay, "Karasal ağların olmadığı, baz istasyonlarının bulunmadığı alanlarda sensörlerle veri toplayarak, afet öncesinde erken uyarı sistemleri oluşturabiliriz," dedi. Ayrıca, afet sonrası durumu tespit etmek için kritik alanlarda sensörlerin konumlandırılmasının gerektiğini vurguladı.

Acil Durum Mesajları için Uydu Teknolojisi

Gümüşay, bireysel haberleşme üzerine yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, cep telefonlarının uydu teknolojileri üzerinden haberleşmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. "Acil durum mesajlarının duyurulması önemli. Bu sayede halkı doğru bilgilendirmek mümkün olacak," ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Bu yıl 8 yeni uyduyu yörüngeye göndermeyi planlayan Plan-S, hedeflerini büyütüyor. Gümüşay, "Hedefimiz, dakikalar içinde sensör verilerine ulaşmak. Mevcut kapasitemizi artırarak, daha sağlam bir altyapı kurmayı amaçlıyoruz," dedi.

Son olarak, devlet desteğinin ve sektör işbirliklerinin önemine dikkat çeken Gümüşay, "Bir araya gelerek güçleri birleştirmek, afet durumlarına yönelik uydu teknolojileri için kritik. İhtiyaçlar karşılanmalı ve desteklerin artması gerekmektedir," değerlendirmesinde bulundu.

Uydu tabanlı IoT (nesnelerin interneti) haberleşme sistemleri ile doğal afetlerde yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesine, ekiplerin çalışmalarının koordinasyonu sağlanmasına ve halkın doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılabiliyor. "Türkiye’nin en hızlı büyüyen uzay firması" olarak dikkati çeken Plan-S, Connecta IoT Network takım uydusuyla kritik altyapıların etkin kullanımına yönelik çözümler sunuyor. Plan-S, 2021 yılında başladığı çalışmalarla kısa sürede 13 uyduyla küresel ölçekte uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri alanında etkin bir aktör haline geldi.

Uydu tabanlı IoT (nesnelerin interneti) haberleşme sistemleri ile doğal afetlerde yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesine, ekiplerin çalışmalarının koordinasyonu sağlanmasına ve halkın doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılabiliyor. "Türkiye’nin en hızlı büyüyen uzay firması" olarak dikkati çeken Plan-S, Connecta IoT Network takım uydusuyla kritik altyapıların etkin kullanımına yönelik çözümler sunuyor. Plan-S, 2021 yılında başladığı çalışmalarla kısa sürede 13 uyduyla küresel ölçekte uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri alanında etkin bir aktör haline geldi.