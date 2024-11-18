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Doğal Gaz Tüketim Desteği Kış Ödemeleri Başladı

Aile Bakanı Göktaş, 521 bin 411 hak sahibine toplamda 153,3 milyon lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:15
Doğal Gaz Tüketim Desteği Kış Ödemeleri Başladı

Doğal Gaz Tüketim Desteği Kış Ödemeleri Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenli doğal gaz tüketim destek programı kapsamında kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, toplamda 521 bin 411 hak sahibine 153,3 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı.

2022'den Bu Yana Uygulanıyor

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz tüketim desteği uygulamasının 2022 yılından itibaren hayata geçirildiğini hatırlattı. Yardım almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin e-Devlet üzerinden Bakanlıkların "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranını kullanarak başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Başvurular Titizlikle İnceleniyor

Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından titizlikle incelendiğini, onay alındıktan sonra ödemelerin yapıldığını vurguladı. Ödenecek destek tutarının aylık 188 lira ile 438 lira arasında değiştiğini ve bu rakamların illere göre farklılık gösterdiğini ifade etti.

Toplamda 1,4 Milyar Lira Yardım

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı çerçevesinde, bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapılmış olacağı kaydedildi. Destekten yararlanacak vatandaşlar, ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz ederek destekten faydalanabilecek.

Destekten Yararlanma Şartları

Doğal gaz tüketim desteğinden yararlanmak için gerekli şartlar şu şekildedir:

  • Türk vatandaşı olmak
  • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek
  • e-Devlet üzerinden destek programına başvurmak
  • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulundurmak
  • Ödenecek faturanın mesken abone grubuna ait olması
  • İlgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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