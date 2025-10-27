Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

EPDK Taslağıyla Doğalgaz Aboneliğinde Yeni Düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği taslağı, hem yeni aboneliklerde hem de mevcut kullanıcı haklarında önemli değişiklikler öngörüyor. Taslak, kış öncesi doğalgaz aboneliği maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Bağlantı Bedeline 12 Taksit İmkanı

Evin iç tesisatına kadar olan şebeke proje, işçilik ve malzeme masraflarını kapsayan ve 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 7.500 TL seviyesinde seyreden doğalgaz abone bağlantı bedeli için yeni ödeme kolaylığı geliyor. Mevcut uygulamada en fazla 3 eşit taksit uygulanırken, EPDK taslağı ile bu bedel tüketicinin tercihine bağlı olarak 2 ila 12 eşit taksitte ödenebilecek.

Belirli Gruplardan Güvence Bedeli Alınmayacak

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, abonelik sırasında alınan güvence bedeli uygulamasındaki muafiyet. Abonelik sözleşmesi sırasında borçlara karşı teminat olarak alınan ve 2025 yılı için 3.216 TL olarak uygulanan güvence bedeli, aşağıdaki gruplardan talep edilmeyecek:

• 65 yaş üstü muhtaç aylığı (65 yaş aylığı) alanlar

• Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hak sahipleri

Önce Ödemiş Olanlara 12 Taksitte İade

EPDK taslağı, düzenleme yürürlüğe girmeden önce güvence bedeli ödemiş aboneler için de çözüm getiriyor. Buna göre, muafiyetten yararlanması gerekirken daha önce depozito ödemiş olan tüketicilere, dağıtım şirketi tarafından bu tutarlar 12 eşit taksitte faturalar üzerinden iade edilecek.

Aynı Bölgeye Taşınan Abonelerden Yeni Depozito İstenmeyecek

Ayrıca aynı dağıtım bölgesi içinde farklı bir adrese taşınan konut abonelerinden yeniden güvence bedeli talep edilmeyecek. Var olan eski abonelikten kaynaklanan iade veya borç durumu mahsuplaştırılarak işlem gerçekleştirilecek.

Abonelik Sonrası Gaz Açma Süresi 3 Güne İndi

Bürokratik süreçlerde de kısaltmaya gidildi. Mevcut uygulamada yeni abonelik işlemlerinde iç tesisat kontrolü sonrası gazın açılması 5 günü bulabiliyordu. Yeni düzenleme ile abonelik sözleşmesinin yapılmasının ardından dağıtım şirketinin iç tesisatı kontrol etme ve gazı kullanıma açma süresi 3 güne indirildi.

EPDK taslağı, hem yeni aboneler hem de mevcut kullanıcılar için bütçe dostu düzenlemeler getiriyor; uygulama detayları ve yürürlük tarihleri taslağın kesinleşmesiyle netleşecek.