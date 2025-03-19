Doğan Bekin'den İmamoğlu'na Gözaltı Eleştirisi: Demokrasimize Zarar Veriyor

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Bekin, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştirerek demokrasinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:16
Doğan Bekin'den İmamoğlu'na Gözaltı Eleştirisi: Demokrasimize Zarar Veriyor

Doğan Bekin'den İBB Başkanı İmamoğlu'na Gözaltı Eleştirisi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bekin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Yürütmenin, yargı üzerinde hakimiyet kurması, insan hakları ve demokrasiye büyük zarar verir.” dedi.

Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi Vurgusu

Bekin, milletin özgür iradesiyle sandığa yansıttığı tercihlere saygı gösterilmesinin demokrasinin temel bir gereği olduğunu belirtti. “Sandıktan çıkan iradeyi, indirgemeci zihniyetle ortadan kaldırmaya çalışmanın hiçbir etik ölçüyle bağdaşmadığı fikrindeyiz.” açıklamalarında bulundu. Bekin, ayrıca sandıktan çıkan sonuca herkesin riayet etmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Yargının Bağımsızlığına Dikkat Çekti

İçinde bulunulan durum ile ilgili olarak, “Ortada bir suç unsuru varsa, buna karar verecek olan bağımsız yargı organlarıdır.” diyen Bekin, yürütme, yasama ve yargının kesin bir şekilde ayrılması gerektiği üzerinde durdu. Bekin, yasamanın yürütme üzerinde baskı kurmasının, demokrasiyi tehdit ettiğini vurguladı.

İtibarsızlaştırma Çabalarına Tepki

Hiç kimsenin hukuktan muaf olmadığını belirten Bekin, “Milyonların oylarıyla temsil hakkı kazanmış bir belediye başkanının itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını makul görmüyoruz.” sözleriyle, İmamoğlu’na yapılan baskılara dikkat çekti. Bekin, toplumu daha sakin olmaya ve itidalli davranmaya davet etti.

İç Barış ve Hatalardan Dönüşün Önemi

Son olarak, “İç barışın bir an önce sağlanması ve hatalardan dönülmesi Türkiye’nin faydasına olacaktır.” diyerek, ülkenin huzur içinde ilerlemesi için hataların düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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