Doğan Bekin'den İstanbul Depremleriyle İlgili Açıklama

Doğan Bekin'den Deprem Değerlendirmesi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İstanbul’da meydana gelen depremleri değerlendirirken, şu ifadeleri kullandı: "105 yıl önce kurulmuş olan milli iradeyi kutlarken, İstanbul'da meydana gelen depremi göz ardı etmemeliyiz."

Bekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, milletvekillerinin yazılı soru önergeleri yönelttiğini hatırlatarak, kendisinin şu ana kadar yönelttiği 100 soru önergesinden 60'ına yanıt verilmediğini belirtti. Bu durumun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sorumluluk yüklediğini vurguladı.

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Bekin, "Cenabıallah'tan ülkemizi, milletimizi bu tür felaketlerden korumasını temenni ederken, Hükümet'in de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bekin, aynı zamanda Türkiye'deki ayrıştırıcı politikaların temelinde İsrail'in Fırat Havzası'na yönelik politikalarının olduğunu ifade etti. "Milli egemenlik anlayışının tecellisi olan 23 Nisan 1920 ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek gerekmektedir," diyerek birlik mesajı verdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.