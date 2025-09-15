Doğan Bekin: İbrahim Anlaşmalarından Çekilme Beklentisi — Doha Zirvesi Kritik

Doğan Bekin, Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde İbrahim Anlaşmalarına taraf ülke ve liderlerin çekilme açıklaması beklediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:07
Zirvenin sonuç bildirgesi bölgesel dengeler için belirleyici olacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Katar'ın başkenti Doha'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirisinin önemine dikkat çekti.

Bekin, "İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, siyonist İsrail ile yapılan İbrahim Anlaşmalarına taraf olan bütün Müslüman ülkelerin bu anlaşmadan çekildiklerini açıklamalarını bekliyoruz." dedi.

İsrail'in Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından düzenlenen zirve sonuç bildirgesinin, bölgesel dengeler açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Bekin, Katar'a yönelik son saldırıda ABD yönetiminin çifte standartlı politikasının iyice ayyuka çıktığını belirterek şunları kaydetti: "Siyonist İsrail'in, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas arasında imzalanan ve daha sonra Mısır, Ürdün ve BAE'nin de katıldığı İbrahim Anlaşmaları, esasen siyonizmin, askeri gücün yanı sıra diplomasi, ekonomi ve yumuşak güçle genişleme stratejisini temsil eden ve Filistin'i bütünüyle işgal ve yok etme gizli amacı taşıyan bir anlaşma olarak bilinmektedir."

Doğan Bekin, bu nedenle zirve kapsamında İbrahim Anlaşmalarına taraf olan tüm Müslüman ülkelerin bu anlaşmalardan çekildiklerini ilan etmelerini beklediklerini ifade etti. Aksi bir kararın ise, Bekin'e göre, "konuş konuş faydası yok, boşuna" özdeyişinden öteye geçmeyeceğini dile getirdi.

