Doğan Uzun Başpehlivanı Kazandı: 72. Zengibar Karakucak Güreşleri Darende'de

Organizasyon ve Sonuç

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 72'ncisi Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Doğan Uzun kazandı.

Darende Güreş Sahası'nda 27 ilden 475 sporcu katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, başpehlivanlık için Doğan Uzun ile Efe Anıl Al karşılaştı.

Müsabakada rakibini yenen Uzun, başpehlivanlığı elde etti.

Açıklamalar ve Ödüller

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yaptığı konuşmada organizasyonun Türkiye'nin en önemli güreş etkinliklerinden biri olduğunu belirtti.

İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer ise derece elde eden güreşçileri tebrik ederek, Darende'nin karakucak güreşlerinde birçok pehlivan yetiştirmiş önemli bir merkez olduğunu kaydetti.

Organizasyonun güreş ağalığı ise iş insanı Hacı Ali Hıradağı'na verildi.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödüller takdim edildi.

