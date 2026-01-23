Doğru Beslenme Kanser Tedavisinde Başarıyı yüzde 25 Artırıyor

Prof. Dr. Bülent Karabulut, kişiye özel beslenme ve psikolojik desteğin kanser tedavisinde kritik olduğunu; doğru beslenmenin tedavi başarısını yüzde 25 artırdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:53
Bütüncül onkoloji yaklaşımı şart

Acıbadem Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Karabulut, kanser tedavisinin yalnızca ilaç uygulamasından ibaret olmadığını belirterek, beslenme ve psikolojik destek unsurlarının tedavi başarısında kritik rol oynadığını söyledi. Karabulut, modern tıpta birçok hastanın iyileştiğini vurgulayarak toplumdaki olumsuz kanser algısına dikkat çekti.

Prof. Dr. Karabulut, onkolojinin yalnızca kemoterapi uygulamak anlamına gelmediğini ifade ederek, 'Doğru ilacı vermek tek başına yeterli değil. Hastanın yaşadığı çevre, ekonomik durumu, aile yapısı, psikolojisi ve beslenme durumu birlikte değerlendirilmeden başarılı bir yönetimden söz edemeyiz' dedi. Bu yaklaşımı 'doğru hasta, doğru zaman, doğru tedavi' şeklinde özetledi.

Beslenmenin tedaviye etkisi

Karabulut, kanser tedavisinde beslenmenin doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekti: 'Doğru beslenme tedavi başarısını yüzde 25 artırıyor, komplikasyon riski de aynı oranda azalıyor.' Beslenmesi iyi yönetilemeyen hastaların tedavilerini aksatmak zorunda kalabildiğini belirtti.

Acıbadem Kent Hastanesi'nde beslenme ve psikolojik desteğin tedavi planlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Karabulut, ilaç tedavisi konseylerine diyetisyenlerin de dahil edildiğini ve kişiye özel beslenme planlarının öneminin altını çizdi. Standart diyet listelerinin evde uygulanmasının zorluklara, strese ve çatışmaya yol açtığını ifade etti.

Karabulut, hasta, hasta yakını ve sağlık ekibinin bir bütün olduğunu vurgulayarak, 'Bu üçlü yapıdan biri eksik olursa tedavi süreci sağlıklı ilerlemez. Bu nedenle hastanın evde de uygulanabilecek alternatif beslenme çözümlerine ihtiyacı var' dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi'nde hayata geçirilen ve kişiselleştirilmiş beslenme planlarına alternatifler sunan proje hakkında bilgi veren Karabulut, bu yaklaşımın Türkiye'de ilk olduğunu söyledi ve 'Amacımız bu modeli yaygınlaştırmak ve kanser hastalarının yaşam kalitesini artırmak' ifadelerini kullandı.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

